Laatste kans in de Giro: kraakt Bernal nog of stelt hij eindzege veilig?

Het is moneytime in de Ronde van Italië en zoals elk jaar heeft de organisatie de renners niet gespaard in de laatste week.

Want na de lastige bergetappe van vrijdag, moeten de renners opnieuw heel wat hoogtemeters overwinnen in de laatst rit in lijn van deze Ronde van Italië

Na een vlakke aanloop van zo'n 75 kilometer beginnen de renners aan hun eerste beklimming van de dag, de Passo San Bernardino. Een reus van zo'n 25 kilometer die gemiddeld 6,7% naar boven gaat. Daarna moeten de renners over de Passo di Spluga, een beklimming van 9 kilometer aan 7% gemiddeld. Ook dan is het nog neit gedaan want na de afdaling van die Passo di Spluga moeten de renners de slotklim naar Alpe Motta nog overbruggen, goed voor nog 7 kilometer aan 7.5% gemiddeld.

Favorieten

We achten de kans klein dat een vlucht het opnieuw zou halen in de voorlaatste rit in lijn. Team BikeExchange en Simon Yates hebben gezien dat Bernal niet ongenaakbaar is in de bergen. Ze zullen hem zo snel mogelijk onder druk willen zetten want de Brit moet bijna 3 minuten goed maken op roze trui Bernal.

Op een inzinking in etappe 4 na, heeft ook Joao Almeida een heel knappe Giro gereden. De voorbije twee bergetappes eindigde de Portugees op plek twee. Als hij nog wat wilt opschuiven in het klassement, zal de renner van Deceuninck-Quick.Step het heft in handen moeten nemen.

In de eerste twee weken was Bernal ongenaakbaar, de voorbije week dan weer niet. Breken deed hij nog niet, barstjes vertonen en plooien wel. Het is vooral afwachten waar hij mee worstelt. Als het een pijnlijke rug is, kan het immers plots heel snel gedaan zijn voor Bernal.