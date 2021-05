Louis Vervaeke was mee in de vlucht van de dag: "We maken een fout"

Louis Vervaeke was mee in de vlucht van de twintigste etappe van de Giro, maar ritwinst zat er helaas niet in voor onze landgenoot.

Vervaeke is negentiende in de stand en eerste Belg. “Dat ik eerste Belg ben? Dat is niets waard, daar rijden we niet voor hé”, zei Louis Vervaeke bij Eurosport. “Het was leuk dat we weg waren, het was het plan om nog één keer alles op alles te zetten. Daarom heb ik gisteren wat tijd verloren. Helaas kregen we geen voorsprong, maar het was wel een mooie ploeg. Ik wist dat ik samen met Felix Grossschartner de beste klimmer was.”

De vlucht liep niet zoals gehoopt. “We maken een fout om te wachten op die twee Italianen, want zodra zij erbij waren, werd het tempo meer gedrukt. Maar het was leuk om te zien dat er nog oorlog was op alle fronten. En het was leuk om dat even vanop de voorste linie mee te maken.”

Eventjes zelfs had Vervaeke uitzicht op de roze trui. “Helaas kwam ik 25 seconden tekort. Met de ploeg hebben we in onze eerste Giro een rit gewonnen en ik denk dat we meer dan een dozijn toptienplaatsen pakken, dus voor de ploeg is het een geslaagde Giro.”