Teammanager Lotto-Soudal bijt van zich af na bakken kritiek: "Ewan kloeg en da doet hij zelden"

Het blijft opmerkelijk: Lotto-Soudal zit nog met twee renners in de Giro en heeft dus voor elke renner een aparte volgauto achter het peloton rijden. Er kwam veel kritiek van de Vlaamse wielerfan, maar teammanager John Lelangue bijt van zich af.

"Drie van onze renners zouden normaal gezien na de laatste sprintetappe opgeven", steekt Lelangue van wal. Die drie renners zijn sprinter Caleb Ewan, samen met loodsen Jasper De Buyst en Roger Kluge. Pocketsprinter Ewan gaf er echter sneller dan verwacht de brui aan. "Hij had kniepijn en kloeg dat hij te veel last had. Hij klaagt zelden dus ik geloofde hem zeker wel", vertelt Lelangue aan Wielerflits. Dat De Buyst en Kluge later in de Giro nog opgeven, is dus begrijpelijk.

Maar met De Gendt, Marczynski en Goossens verloor Lotto-Soudal nog eens drie renners in de grote ronde, allemaal met hun eigen pechverhaal volgens Lelangue. "Maar wat ik niet snap, is dat Ewan commentaar krijgt wegens zijn opname terwijl er geen vuiltje aan de lucht is wanneer Merlier een week na zijn opave wint in de Ronde van Limburg", fronst hij de wenkbrauwen.

Het laat de ploegmanager alleszins niet onberoerd dat er nog maar twee renners de kleuren van de ploeg verdedigen. "Het is een beetje beschamend, al wil ik Oldani en Harm nog wel steunen natuurlijk. Ze proberen elke dag in de vlucht van de dag te zitten en als Harm Vanhoucke niet valt in de Strade-rit, had hij misschien al een ritoverwinning op zak", besluit hij.