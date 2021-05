Opnieuw Nederlandse ritwinst in slotetappe van Thüringen Ladies Tour

De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de slotrit in de Thüringen Ladies Tour gewonnen. Ook de eindzege is voor onze noorderburen.

Lucinda Brand heeft de Thüringen Ladies Tour op haar naam geschreven. De Nederlandse renster pakte in deze ronde twee etappezeges.

De etappe van vandaag leek niet op een sprint uit te draaien, maar op acht kilometer van het einde kwam er toch een groepering.

In de spurt was de Nederlandse Wiebes de beste, onze landgenote Lotte Kopecky pakte de tweede plaats. Leider Brand kwam als zesde over de finish.