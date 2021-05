Sterke prestatie van Damiano Caruso in voorlaatste etappe van de Giro: "Ik ben de gelukkigste man op aarde"

Damiano Caruso kan terugblikken op een uitstekende Giro. Door het wegvallen van Mikel Landa werd hij tot kopman gebombardeerd en hij lijkt de grote ronde af te sluiten op een knappe tweede plaats.

In de voorlaatste etappe zaterdag wist Damiano Caruso zelfs de overwinning mee te pikken. Daardoor heeft hij zijn tweede plaats in het klassement verstevigd. Uiteraard was de Italiaan na de rit zeer tevreden, want het was nog maar zijn derde overwinning bij de profs.

"Ik ben de gelukkigste man op aarde", vertelde de Italiaan op de officiële website van Team Bahrain Victorious. "Ik dacht aan duizend dingen in de laatste meters voor de finish. Al mijn opofferingen, de trainingen die ik heb gehad. Ik heb een droom gerealiseerd."