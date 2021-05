Louis Vervaeke finisht top 20 in Giro en is beste Belg: "Gemerkt dat ritzege er in zit, altijd een ploeg met veel ambitie"

Louis Vervaeke charmeerde in de bergen en heeft ook op de slotdag van de Giro zijn plek in de top 20 kunnen vasthouden. Eén plekje gaf hij nog prijs, maar al met een voorsprong van een kleine twee minuut op de eerste man achter hem hoort Vervaeke bij de beste twintig renners uit de Giro.

Heel wat andere Belgen hebben zich ook in de kijker gereden de voorbije drie weken, maar ook Vervaeke mag dus zeker fier zijn op zichzelf. Wat heeft hij van de Giro onthouden? "Dat Italië echt mooi is en dat ik tevreden ben van mijn Giro. Het was leuk om mee te spelen, een vrije Giro te rijden. Ik heb er gewoon van genoten", vertelt de klimmer bij Sporza.

MOTIVATIE VOOR DE TOEKOMST

Het is ook veelbelovend geweest met het oog op grote ronden in de toekomst. "Ik heb in deze Giro gemerkt dat een ritzege er echt wel in zit als alles in zijn plooi valt. Ik geloofde wel dat het altijd mogelijk was. Nu kon je dat ook voelen en dat is wel een extra motivatie voor de toekomst."

Het waren nochtans niet de gemakkelijkste omstandigheden om in te koersen. "De eerste twee weken was er elke dag wel iets van neerslag, vochtigheid of koude. Het was een uitzonderlijke Giro qua weersomstandigheden."

DROOMSTART MET RITZEGE MERLIER

Voor Alpecin-Fenix was het een prima debuut in een grote ronde, met natuurlijk al heel snel die ritzege van Tim Merlier. "Het was een droomstart om de eerste rit in lijn meteen te winnen. De druk was meteen van de schouders. Ook al is het onze eerste grote ronde, we zijn altijd een ploeg met veel ambitie. Overal waar we starten, willen we toch wel onze stempel drukken."