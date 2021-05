Lukas Pöstlberger houdt jagend peloton af en wint tweede etappe Criterium du Dauphiné, Brent van Moer is leiderstrui kwijt

In de Criterium du Dauphiné heeft opnieuw een vluchter de etappe kunnen winnen. De Oostenrijker Lukas Pöstlberger was namelijk de sterkste en hield het peloton af in laatste kilometers. Brent Van Moer moest lossen in het peloton en is zijn leidersplaats kwijt.

Lukas Pöstlberger heeft het peloton een hak gezet in de tweede etappe van de Criterium du Dauphiné. De Oostenrijker zat in de vlucht van de dag, maar ging er op het juiste moment alleen vandoor. Hij hield ook verrassend stand en kon zo de tweede etappe op zijn naam zetten. Pöstlberger haalt zo een dubbelslag, want de renner van BORA-Hansgrohe is ook meteen de nieuwe leider. Brent Van Moer moest namelijk lossen in het peloton en zakt daardoor een aantal plaatsen in het klassement.