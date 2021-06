De Cauwer ziet Van Moer ook in klassiekers rol spelen: "Hem kanaliseren, laatste nog niet van hem gezien"

Brent Van Moer heeft hoge ogen gegooid met zijn ritzege in de Dauphiné. José De Cauwer haalde eerder al aan dat Van Moer een renner is waar Lotto mee aan de slag moet, want de toekomst oogt mooi. De Cauwer is een Van Moer-believer.

Het publiek leerde Van Moer kennen met zijn tweede plek op het WK tijdrijden bij beloften. Ondertussen ontpopt de Waaslander zich wel tot meer dan enkel een tijdrijder. "Ik zou hem aanraden om te blijven trainen op de tijdritfiets. Je weet nooit dat je zo pakweg de Ronde van België kan winnen. We hebben zeker het laatste nog niet van hem gezien", zegt De Cauwer over Van Moer aan Sporza. De vergelijking met Thomas De Gendt werd al getrokken. De Cauwer nuanceert. "Thomas rijdt niet graag in een peloton, Brent heeft dat wel redelijk onder de knie." Nog een ander verschil: het potentieel in het voorjaar. Daar moet Van Moer ook kunnen scoren volgens De Cauwer. "Het zou me niet verwonderen mocht hij op termijn in de klassiekers een rol kunnen spelen. Bij de jeugd heeft hij al de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen." FINETUNING Wat voor een type is de 23-jarige renner juist? "Hij is geen klimmer, maar hij kan voldoende bergop. De finetuning moet er vooral nog wat komen. Ik zeg niet dat ze zich zondag verkeken hebben. Hij heeft vooral heel rap gereden. Hij heeft veel gekoerst op impulsen. Het komt er op aan om hem te kanaliseren en zo zal hij met zijn capaciteiten meer winnen. Op het juiste moment koersen. Hij kan echt wel finales rijden."