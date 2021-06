Fabio Jakobsen heel voorzichtig: Fysiek of mentaal nog het meeste werk aan de winkel?

Fabio Jakobsen wil in de Dauphiné voor het eerst sinds zijn crash in de Ronde van Polen negen maand geleden meesprinten voor de zege, al blijft hij nog altijd wat de kat uit de boom kijken.

De ambities blijven voorlopig wat op de vlakte bij Jakobsen. “Het eerste doel is om de koers uit te rijden”, zegt hij bij GVA. “Maar als het in een etappe goed gaat en ik zit er vooraan bij, dan kan ik het altijd proberen. Ik zou graag winnen, maar het is misschien nog iets te vroeg. Winnen is hier alleszins niet het hoofddoel.”

Het is voor Jakobsen niet eenvoudig om te koersen. “Aan de buitenkant gaat het allemaal de goede kant op, maar ik heb nog geen koers gewonnen en ik ben nog niet opnieuw op het niveau dat ik vroeger haalde. Het is een intensief proces dat bezig is. Het gaat soms goed en soms minder goed, maar als je het op de lange termijn bekijkt: nog geen tien maanden na de val rij ik opnieuw een World Tour-koers, dat is dus goed. Het doel is om tegen het einde van dit seizoen mijn niveau van voor de val te benaderen.”

De vraag is of het fysieke of mentale aspect het moeilijkste is. “Beide gaan hand in hand. Ik word mentaal goed begeleid. Wat mij overkomen is, is zo bijzonder dat als ik de kansberekening bekijk, ik weet dat het waarschijnlijk nooit meer zal gebeuren. Ik ga er dus vanuit dat het in de komende sprints goed komt. Ik zag mezelf nooit als een gevaarlijke spurter, of eentje die enorm veel risico's nam. Ik wacht vooral tot het fysieke weer in orde is, zodat ik het mentale dan kan testen.”