Geraint Thomas is zwaar onder de indruk: "Brent Van Moer was echt ongelooflijk"

Ook Geraint Thomas kijkt op van de uitkomst van de eerste twee Dauphinéritten. Brent Van Moer in het bijzonder krijgt van hem mooie complimenten. Zowel Van Moer als Pöstlberger hebben met hun etappezeges indruk gemaakt op de rest.

Cyclingnews verzamelde een aantal reacties op de solozeges van de eerste twee ritwinnaars in de Dauphiné. Van Moer en Pöstlberger genieten het respect van hun collega's voor hun verwezenlijkingen. Geraint Thomas was over de 23-jarige Belg in het bijzonder erg lovend.

"Die mannen waren gewoon heel erg sterk. Brent Van Moer was echt ongelooflijk", aldus Thomas, die aangeeft dat het peloton niet talmde op de achtervolging op hem. "Het is niet dat we in het peloton stilzaten, hij was heel goed aan het rijden."

Het is leuk om te zien dat de ontsnapping het soms haalt

"Het is leuk om te zien dat de ontsnapping het soms haalt", voegt Thomas er nog aan toe. "Chapeau aan hen beiden, het was twee keer echt een goede inspanning."