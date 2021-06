Mathieu van der Poel maakt zijn plannen voor deze zomer bekend: "Dat zou een succes zijn"

Na een kort tussendoortje in het mountainbiken maakt Mathieu van der Poel zich op voor een drukke zomer.

In een video van Alpecin-Fenix doet Mathieu van der Poel zijn plannen uit de doeken. "Nu ben ik op hoogtestage in La Plagne om me klaar te stomen voor de 2e helft van het seizoen. Ik zal goed voorbereid zijn voor de komende doelen", vertelt de Nederlander.

Van der Poel maakt zijn debuut in de Tour de France. "De Ronde van Frankrijk is een van mijn doelen, maar de Olympische Spelen zijn mijn grootste doel." Ik ben al enkele jaren aan het toewerken naar de Spelen. Hopelijk wordt Tokio het hoogtepunt van de zomer."

In de Tour is het de bedoeling om een ritzege te pakken. "Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb nog niet gekeken naar het rittenschema. Maar ik zal er sowieso enkele ritten uitpikken en een etappe proberen te winnen. Dat zou een succes zijn in mijn eerste Tour."

Volgende week staat eerst nog de Ronde van Zwitserland op het programma. "Daar zal duidelijk worden hoe mijn conditie is. Ook in Zwitserland zal ik kijken welke etappes me het best liggen en voor een ritzege gaan."