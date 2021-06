Sagan een 'yes', Bernal wellicht niet: deze Giro-smaakmakers krijgen we al dan niet in de Tour te zien

De voorbije weken oogsten mannen als Sagan en Bernal succes in de Giro. Het is nu naar de Tour uitkijken, aangezien de Giro achter ons ligt. Maar welke renners die de Giro kleur gaven zien we straks terug in de Tour? We maken een inschatting.

EGAN BERNAL

Waar kunnen we beter beginnen dan bij de roze trui? Egan Bernal behoort voorlopig niet tot d emannen die Ineos voorziet voor de Tour. Wat niet betekent dat de Colombiaan zeker niet naar Frankrijk trekt. Bernal heeft aangegeven dat liever niet te doen. Wellicht zien we hem dus niet aan de Grand Départ. Zolang het niet helemaal zeker is, houden we het toch op een 'maybe'. Vertrouwt Ineos voldoende op Thomas en Carapaz?

© photonews

DAMIANO CARUSO

Damiano Caruso reed twee keer eerder zowel Giro als Tour in hetzelfde jaar. De kans dat we hem in Frankrijk zien opduiken, is dus ook niet heel groot. Het zou aannemelijk zijn als de 33-jarige ancien nu wel eens even wil genieten van de grootste prestatie in zijn carrière. Tenzij ze bij Bahrein nu beslissen dat ze hem in de Tour zeker ook nodig hebben.

SIMON YATES

De nummer drie uit de Giro heeft te kennen gegeven om ook de Ronde van Frankrijk te geven. Yates hoort tot het kransje renners dat voor de combo Tour - Spelen gaat. Vooral van de Olympische Spelen ligt Yates ook wakker. In de Tour ligt de focus mogelijk iets minder op het algemeen klassement.

PETER SAGAN

Als we naar de andere klassementen in de Giro gaan kijken, komen we uit bij paarse puntentrui Peter Sagan. Zijn ritzege in een grote ronde heeft hij al op zak en zijn liefde voor de Tour lijkt bekoeld. Met een record van zeven groene truien lijkt hij daar alles bereikt te hebben. Sponsors Bora en Hansgrohe willen Sagan echter in de Tour en dus gaat hij er naartoe. Hij kan proberen om in tegenstelling tot 2020 wél een Tourrit te winnen.

TIM MERLIER

Belgische uitblinkers waren er ook in de Giro. Tim Merlier bijvoorbeeld, die zijn sprintsnelheid toonde in de eerste rit in lijn en ook enkele dagen het paars droeg. De ploeg moet nog beslissen over een Tour-deelname. Het is alleszins wel iets waar Merlier voor open staat. Het mag niet verbazen als hij in Brest als ploegmaat van Van der Poel aan de start staat.

© photonews

VICTOR CAMPENAERTS

Die andere Belgische ritwinnaar is Victor Campenaerts. "Ik ga de Giro rijden en ik sta op de longlist van de Tour", vertelde Campenaerts in februari in een interview met Wielerkrant. Afwachten dus of hij twee grote ronden rijdt. "Eén keer heb ik al de Giro en Vuelta gereden. Een klassement rijden in één van die ronden is nog iets anders. Ik spaar mij naar mate van het mogelijke in zware etappes als ik geen prijs kan rijden."