Deceuninck-QuickStep kiest sprinter voor Tour de France, record Eddy Merckx komt zo niet in gevaar

Deceuninck-QuickStep trekt zo goed als zeker met Sam Bennett als de te kloppen sprinter naar de Tour de France.

Sam Bennett wordt de sprinter voor Deceuninck-QuickStep in de Tour de France. Daardoor is er in de selectie zo goed als zeker geen plaats voor Marc Cavendish.

Dat heeft Patrick Lefevere gezegd aan het Italiaanse Bici.Pro. Cavendish wou mikken op het aantal ritzeges van Eddy Merckx. Die haalde er 34, Cavendish heeft er ondertussen 30.

“Mark stapte tijdens de derde etappe van de Ruta del Sol uit de koers omdat het volgens hem geen wedstrijd voor sprinters was”, zegt Patrick Lefevere. “Maar de volgende dag was het wel André Greipel die de rit won. De Tour is wellicht te zwaar voor Cavendish.”

En voor de zeges van Bennett mag alles gegeven worden. “Bennett krijgt een volledige trein tot zijn beschikking, wat druk wegneemt bij Julian Alaphilippe. Er wordt gezegd dat Sam terugkeert naar BORA-hansgrohe, maar daar is nog geen zekerheid over. Vanaf volgend jaar rekenen we in de sprints volop op Fabio Jakobsen. Ik ben ervan overtuigd dat zijn comeback een succes wordt.”