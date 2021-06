Net geen podium voor Jasper Stuyven in de Criterium du Dauphiné: "Had liever iets dichter bij de zege gezeten"

In de Criterium du Dauphiné was Jasper Stuyven de beste Belg in de derde etappe van de Franse rittenwedstrijd. Onze landgenoot eindigde op een knappe vierde, maar zelf had hij er toch net iets meer van verwacht.

Jasper Stuyven vertelde het op de officiële website van Trek-Segafredo. "Ik heb mijn best gedaan, maar ik denk dat Colbrelli op dit moment op een heel goed niveau zit. De vierde plaats is niet slecht, maar ik had graag nog iets dichter bij de zege gezeten", legde Stuyven uit. Stuyven is wel fan van zo'n ritten zoals de derde etappe. "Ik hou van een wedstrijd als de Dauphine, om eerlijk te zijn. Het zorgt voor harde koersen en maakt van vandaag een zware dag. Ik verkies dit boven een volledige vlakke etappe, waar iedereen 200 kilometer aan het toeren is en slechts 20 kilometer all-in. Ik hou ervan dat we een beetje moeten pushen", aldus onze landgenoot.