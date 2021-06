Ritwinnaar in de Giro dit seizoen verlengt contract bij zijn wielerploeg

Alberto Bettiol heeft met winst in de Ronde van Vlaanderen en een ritoverwinning in de Giro al een mooi palmares en nu heeft de Italiaan besloten om langer te blijven bij EF Education-Nippo. Zijn contract werd namelijk verlengd.

Na zijn verrassende overwinning in de Ronde van Vlaanderen enkele jaren geleden, werd er veel verwacht van Alberto Bettiol, maar hij kon niet echt bevestigen. Toch doet hij het dit seizoen opnieuw goed en won hij onder meer al een etappe in de Giro.

Bij EF Education-Nippo zijn ze tevreden over de Italiaan. Op de officiële website van de Amerikaanse wielerploeg is dan ook te lezen dat Bettiol zijn contract bij de ploeg heeft verlengd. Het is onduidelijk voor hoeveel seizoenen hij heeft bijgetekend.