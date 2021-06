Sam Bennett nu ook in beeld bij andere nieuwe werkgever dan Bora-Hansgrohe

De soap rond wie volgend jaar de werkgever wordt van Sam Bennett blijft maar duren. Nu komt nog een andere ploeg in beeld.

Alles leek erop te wijzen dat Sam Bennett zou vertrekken bij Deceuninck-QuickStep en richting zijn ex-ploeg Bora-Hansgrohe zou gaan.

Patrick Lefevere liet deze week echter vallen in een interview met een Italiaans wielermagazine Bici.Pro dat het bijlange nog niet zeker is dat Bennett vertrekt.

Ondertussen zou ook Ineos-Grenadiers zich roeren om de sprinter binnen te halen voor volgend jaar. Dat zouden ze doen via Kurt Bogaerts die nog met hem samenwerkte bij An Post in 2012 en 2013.