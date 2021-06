Vincenzo Nibali ziet droom uiteenspatten en mag er een kruis over maken

Vincenzo Nibali had zijn gedachten gezet op de Olympische titel in Tokio. De Italiaan is echter niet geselecteerd op dit moment.

Volgens Gazzetto dello Sport zit Vincenzo Nibali niet in de selectie voor de Olympische Spelen. Nochtans had de Italiaanse renner zijn gedachten op Tokio gezet. De Italiaanse krant zegt dat de selectie bestaat uit Damiano Caruso, Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone en Davide Formolo. Nibali zou momenteel eerste reserve zijn. Dat nieuws wordt nu ook bevestigd door de Italiaanse bondscoach. “In 2016 ging Nibali als Girowinnaar naar de Olympische Spelen, nu is zijn situatie een stuk minder rooskleurig”, laat bondscoach Davide Cassani weten aan de krant. “Het is afwachten hoe Vincenzo zich over een paar dagen voelt. Ik kom op zondag 20 juni met de definitieve selectie naar buiten.” Filippo Ganna, de regerende wereldkampioen, is al zeker van deelname aan de Olympische tijdrit. Moscon en Bettiol komen in aanmerking voor de tweede plek.