"Deceuninck - Quick-Step was eerste keuze voor Wout, maar ..."

Wout Van Aert reed een fenomenale Tour de France 2020 voor Jumbo-Visma en was ook dit voorjaar opnieuw bij de pinken. Maar het had ook helemaal anders kunnen aflopen ...

“Ik denk af en toe terug aan een gesprek dat ik met Wout Van Aert had eind 2018”, aldus Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad. “Hij had toen net zijn contract verbroken bij Veranda’s Willems-Crelan en we spraken over een transfer naar onze ploeg.”

Geen bezwaar

“Voor Wout was Deceuninck – Quick-Step op dat moment de eerste keuze. Maar ik wilde dat hij me een document kon voorleggen waarop zwart op wit stond dat hij een vrije renner was. Dat konden hij en zijn manager Jef Van den Bosch op dat moment niet.”

“Daarop is het min of meer afgesprongen. Ik had geen zin om nog eens de grote boeman van het internationale wielrennen te zijn. Jumbo-Visma heeft het wel aangedurfd en tot mijn verbazing maakte de UCI geen bezwaar. Eerlijk: ik wist toen al dat Wout goed was. Maar nooit had ik gedacht dat hij zo goed zou worden als hij nu is.”