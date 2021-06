Geraint Thomas na zege in Dauphiné: "Dit was niet gepland"

Geraint Thomas heeft de vijfde etappe van de Dauphiné op zijn naam geschreven. Hij sprong weg in de laatste kilometer en was het peloton te snel af.

Geraint Thomas pakte de vijfde etappe van de Dauphiné in stijl met een ontsnapping in de slotkilometer. "Het was niet gepland,” zei Thomas vlak na de aankomst. “Ik wist dat Bahrain-Victorious geen mannen meer had, alleen Jack Haig, die al hard gereden had. Ik wist dat alles op een rijtje zou komen en dat het laatste stuk een beetje bochtig was, dus ik dacht gewoon: bekijk het maar, ik ga ervoor."

"Ik ging met nog een kilometer te gaan, de jongens zeiden over de radio dat ik een voorsprong had, en ik ging er gewoon helemaal voor. Om eerlijk te zijn, dacht ik op de meet niet dat ik de overwinning pakte. Ik ging op twee meter van de streep zitten om voluit te gaan, maar Colbrelli kwam zo snel voorbij dat hij bijna mijn helm afrukte. Maar het is zeker leuk om die overwinning binnen te halen.”

Thomas doet ook een goede zaak in het klassement. Hij komt op 14 seconden van de leider.