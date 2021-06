Goed nieuws voor van der Poel? Alleskunner moet Ronde van Zwitserland laten schieten na sleutelbeenbreuk

Op training is het gebeurd deze week en daardoor kan een wereldtopper niet aan de start komen van de Ronde van Zwitserland.

Tom Pidcock heeft zijn sleutelbeen gebroken op een training. De renner van Ineos-Grenadiers moet zo de Ronde van Zwitserland aan zich voorbij laten gaan.

Op zich is dat geen al te groot probleem, want Pidcock ging niet voor een klassement in die ronde op zich natuurlijk.

Knauw in voorbereiding

Maar toch: de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio krijgen toch een ferme knauw op deze manier.

In Japan is hij een grote concurrent van onder meer Mathieu van der Poel in het mountainbiken. Het is nu afwachten op en wanneer de jonge Brit fit raakt.