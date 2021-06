Ineos-Grenadiers schuift geen topman voor Tour naar voren, maar laat dan toch een naam vallen

Ineos-Grenadiers wil het nog niet breed laten weten, maar wellicht wordt Geraint Thomas de kopman voor de Tour de France.

Bij Ineos-Grenadiers zijn ze ervan overtuigd dat Geraint Thomas favorieten Tadej Pogacar en Primoz Roglic het vuur aan de schenen kan leggen.

De ploeg is ontzettend breed om uit te putten. “Als iedereen fit is, dan hebben we keuze uit een zestiental renners, dat klopt”, zegt Servais Knaven aan Het Nieuwsblad.

Op papier heeft Ineos-Grenadiers met Thomas, Porte, Geoghegan Hart en Carapaz vier mogelijke kopmannen. “Vier kopmannen? Dat werkt niet, hé. Vooraf zullen we wel een rangorde opstellen. Altijd heb je vóór de bergen wel eentje die door omstandigheden wat tijd heeft gepakt. De beslissing of er één, twee of drie op gelijke basis starten, is nog niet genomen. Dat bepalen de benen wel. Deze week kunnen we al veel zien.”

Met de eindzege zijn ze bij Ineos-Grenadiers in ieder geval bezig en dan valt meteen één naam. “Tourwinst kan hoor, met een Thomas in topconditie. Daar geloof ik hard in. Na zondag zijn we al iets wijzer. G moet niet onderdoen voor die twee mannen. Ik heb ook niet het gevoel dat er veel harder wordt gereden dan in 2018 of 2019, alleen zijn Pog en Rog misschien iets explosiever.”

Thomas er 35 ondertussen, al kan dat ook in zijn voordeel spelen. “Daartegenover staat dat G aan zijn elfde Tour begint. Hij heeft tonnen ervaring. Hij weet hoe je een Tour moet winnen. Hijzelf en ook wij. Aan een tweede plaats hebben we niks.”