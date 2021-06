Asgreen blijft zich laten opmerken en geeft aan wat hij had willen zien gebeuren: "Dan hadden we misschien een kans"

Kasper Asgreen is voor Deceuninck-Quick.Step bezig om een boerenjaar af te werken. Door de Ronde te winnen, is zijn seizoen sowieso geslaagd. Ook nu de klassiekers achter de rug liggen, blijft de Deense kampioen zich echter roeren.

Vorige maand viel Asgreen nog op met winst in de tijdrit en een derde plek in het eindklassement in de Ronde van de Algarve. In de tijdrit in de Dauphiné werd Asgreen derde. Een dag later was hij in de etappe naar Saint-Vallier opnieuw in de weer.

De andere renners in de groep wilden niet meewerken

Asgreen maakte deel uit van een groepje vluchters die trachtten de groepssprint te ontlopen. "k probeerde het. Dit was de laatste kans om iets te doen. Het lukte uiteindelijk niet, want de andere renners in de groep wilden niet meewerken omdat ze dachten dat het peloton stevig ging achtervolgen omdat ik meezat."

Zo was hij zelf tegen wil en dank een storende factor, terwijl dat volgens hem niet noodzakelijk had gehoeven. "Als de hele groep had meegewerkt dan hadden we misschien een kans, maar het is zoals het is. Het is een mooie week tot dusver. Ik sta er elke dag en vecht ervoor, het had mooi geweest om te winnen. Maar dat is wielrennen."