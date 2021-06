Beloftevolle Noor verlengt contract bij Uno-X met drie jaar: "Heel nieuwsgierig voor de toekomst"

Idar Andersen heeft zijn contract bij het Noorse Uno-X verlengd tot 2024. De 22-jarige Noor kon zich al een paar keer tonen, zo zagen ze bij Uno-X ook dat Andersen mogelijks wel nog wat in zijn mars heeft. De Noorse renner zijn specialiteit is klimmen.

Andersen liet dit seizoen een paar keer zien dat hij een contractverlenging waard is, de jonge Noor kon zich voor de eerste keer aan het grotere publiek laten zien in de Tour of the Alps. Andersen zat in de openingsetappe van de rittenkoers mee in een ontsnapping, uiteindelijk werd hij tweede.

“Naar Idar ben ik heel nieuwsgierig. Hij zat op hetzelfde niveau als Andreas Leknessund. Idar heeft alleen iets langer nodig. Het is een fantastische jongen en echt een groot talent”, zei Jens Haugland, teambaas van Uno-X, in Wielerflits. Afwachten dus wat de Noor in de toekomst nog kan brengen.