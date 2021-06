Selecties: Mathieu van der Poel zakt af naar Ronde van Zwitserland, ook Hirschi, Matthews en Degenkolb aan start

De Ronde van Zwitserland gaat al op 6 juni van start. Verschillende ploegen maken enkele dagen voor aanvang hun selecties bekend. Zo deed UAE dat bijvoorbeeld. Dat komt onder andere met Marc Hirschi en Rui Costa aan de start. De deelname van Hirschi is geen verrassing, aangezien het een koers is doorheen zijn thuisland.

Team BikeExchange heeft een drietal kopmannen met wie het op verschillende fronten hoopt te scorenn. Dat zijn Michael Matthews, Lucas Hamilton en Esteban Chaves. Met Lotto Soudal en Alpecin-Fenix hebben ook twee Belgische ploegen nu nog hun selectie de wereld ingestuurd.

Bij Lotto vallen de namen van John Degenkolb en Kobe Goossens op. Bij Alpecin-Fenix uiteraard die van Mathieu van der Poel. Met Vergaerde, De Tier en Meurisse krijgt Van der Poel drie Belgische ploegmaats mee. Lotto selecteerde naast Goossens ook nog enkele landgenoten met Viktor Verschaeve, Maxim Van Gils en Florian Vermeersch.

🇨🇭 #TourdeSuisse



We're super excited to be at the start of the @tds for the very first time!



It's good to have @silvandillier with us to show us around 😉



Here's our lineup! 🔵🔴 pic.twitter.com/wvZEiUiOsT