Wout Poels kopman bij Bahrain Victorious: "Ik kijk er heel erg naar uit, het is een heel zware wedstrijd"

Wout Poels is klaar voor de Ronde van Zwitserland, hij krijgt dan ook veel verantwoordelijkheid van zijn ploeg Bahrain Victorious. Bahrain Victorious schuift de Nederlander naar voor als kopman. Poels zelf kijkt alvast uit naar de Ronde van Zwitserland.

Het is al even geleden dat Wout Poels een koers reed, de laatste was Luik-Bastenaken-Luik in april. Nu mag de klimmer van Bahrain Victorious direct kopman gaan spelen in de Ronde van Zwitserland. Poels voelt zich goed en heeft er in ieder geval zin in.

“Ik kijk heel erg uit om weer te koersen en deel te nemen aan de Ronde van Zwitserland. Het is een ontzettend zware wedstrijd en Zwitserland is een fantastisch land. Ik voel me heel erg goed na een geweldig trainingskamp op Tenerife, we liggen perfect op schema”, aldus Wout Poels.

De volledige selectie van Bahrain Victorious voor de Ronde van Zwitserland:

Eros Capecchi

Gino Mäder

Domen Novak

Hermann Pernsteiner

Wout Poels

Stephen Williams

Fred Wright