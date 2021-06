Zien we Belgische overwinning in het Hageland? "Ik verwacht dat Kopecky haar zinnen op zege zet"

Zaterdag gaat de eerste editie van Dwars door het Hageland van start. Ook onze Belgische vrouwenploeg, met onder andere Lotte Kopecky en Valerie Demey, gaat er van start. De bondscoach van de vrouwen, Ludwig Willems, blikte alvast vooruit op de koers.

"Wij hebben met de ploeg een schitterende Thüringen Ladies Tour achter de rug. Ik denk dat we morgen weer mogen uitkijken naar een sterke Lotte Kopecky en Valerie Demey”, begint de wielerbondscoach van de Belgische vrouwenploeg in Sporza.

"Ik meen dat deze eerste editie van Dwars door het Hageland wel iets voor Lotte is. Het is een speciale koers over een pak grindwegen. Ik verwacht dat Kopecky wel haar zinnen heeft gezet op de zege zaterdag. Met haar veldritervaring heeft ze een mooie troef achter de hand"

"Het zal heel belangrijk zijn om goed gepositioneerd te zitten op de eerste strook na 10 kilometer. Daar zal de koers al ontploffen en zullen de eerste tikken uitgedeeld worden. De gravelstroken volgen elkaar daarna in een razendsnel tempo op. Veel recupereren zit er niet in, volgens mij. Die manier van koersen moet onder meer Lotte Kopecky en Valerie Demey perfect liggen"

"Er komen ook enkele WorldTeams aan de start. Ik verwacht dat een elitegroepje de finale zal kleuren én dan die aankomst op de Citadel van Diest. Die ligt Lotte Kopecky best wel", aldus Ludwig Willems in een interview met Sporza.