Julien Vermote testte positief en moest debuut voor Alpecin-Fenix uitstellen: "Lichaam nog niet volledig hersteld"

Julien Vermote is het laatste jaar al met heel wat pech geconfronteerd. Alpecin-Fenix wierp hem een reddingsboei toe nadat de Belgische renner zijn contract bij Cofidis niet verlengde en hij nadien nog maanden zonder ploeg zat. Nu is het weer iets anders met een positieve coronatest.

Pas in april kon Vermote een zucht van opluchting slaken: door een overeenkomst met Alpecin-Fenix kon hij als prof in het peloton actief blijven. Zijn nieuwe werkgever komt nu met het nieuws naar buiten dat Vermote vier weken geleden positief getest heeft op het coronavirus.

"Ik voelde me uitstekend toen ik naar huis terugkeerde van trainingskamp in Italië. Toen ik positief testte, kon ik het niet geloven", was Vermote zelf erg verrast na zijn besmetting. "Ik ging in quarantaine en testte daarna negatief. Dat was goed, maar ondertussen begon ik de effecten van het virus te voelen. Ik ben nog altijd moe, mijn lichaam is nog niet volledig hersteld."

Dat heeft ook zijn weerslag gehad op het programma dat hij zou afwerken. "In normale omstandigheden zou ik mijn debuut voor Alpecin-Fenix al gemaakt hebben. Ik heb dat spijtig genoeg moeten uitstellen. Het heeft geen zin om nu te koersen, ook al ben ik heel gretig. Ik ben heel dankbaar dat ik van de ploeg de tijd krijg om te herstellen."