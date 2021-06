Kans voor nummer 3 uit Tour van 2020 om nachtmerries over Joux Plane te vergeten: "In de Tour zetten we alles op G"

Door in de Tour van 2020 Parijs als nummer 3 uit het klassement te bereiken, had hij eindelijk dat resultaat waar hij van droomde: het podium in de grootste grote ronde. De druk is er dus af bij Richie Porte en dat lijkt hem alleen maar beter te maken.

Richie Porte finishte als tweede op La Plagne en ging zo aan de leiding in de Dauphiné. "Het plan was dat ik zou aanvallen, wat niet zo vaak het geval is. Nadat Movistar dat tempo oplegde, zei Geraint: "Ga maar." We hadden meerdere jongens vooraan, wat altijd goed is. Eerlijk gezegd voelde ik me niet super. Ik heb me opnieuw leeggereden."

Dat kwam ook omdat anderen steevast naar hem keken. "Ik begreep wel dat Mas niet meewerkte, al was het niet de eerste keer. Aan het eind van de rit draait het om tactiek. Ik ben dolgelukkig dat ik in het geel sta." Nu die positie nog omzetten in eindwinst in de laatste rit. "Het gaat een groot gevecht worden. Ik maak me geen illusies, het gaat niet gemakkelijk zijn."

KANS OP REVANCHE VOOR 2017

Onder meer omdat er een iconische klim op het menu staat. "Ik heb al nachtmerries gehad over de Joux Plane, één van de zwaarste beklimmingen in het wielrennen. Ik zou het graag afmaken. Ik ga alles geven." In de Dauphiné van 2017 vatte Porte als leider met een minuut voorsprong de slotdag aan, maar liep het mis. "Ik had toen geen ploegmaats om me te ondersteunen. Enkel Kylian Frankiny, die dat jaar een neoprof was."

De situatie is dus heel anders. "We hebben hier een heel sterke ploeg. Het is fantastisch om in dit ploeg te rijden. Ik voel me hier echt thuis. We weten hoe we deze wedstrijd moeten winnen." Op zijn 36ste lijkt er nog geen sleet te zitten op Richie Porte. Al heeft die er vrede mee dat het kopmanschap in de Tour voor Geraint Thomas is. "Als ik de benen heb, doen er zich nog steeds kansen voor. In de Tour zetten we alles op G."