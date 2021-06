Van den Broek-Blaak pakt uit met een ferme solo en triomfeert op Belgische bodem, Kopecky en D'hoore in top vijf

Chantal van den Broek-Blaak mag in de loop van volgend jaar dan wel stoppen met wielrennen, ze is nog altijd in staat tot grootse nummers. Dat heeft de voormalige wereldkampioene nog eens getoond in Dwars door het Hageland. Ze soleerde knap naar winst.

Met Jolien D'hoore en Lotte Kopecky stonden de twee Belgische kleppers aan de start van Dwars door het Hageland. Het was vooral uitkijken naar Kopecky gezien diens blakende vorm. Zoals zo vaak was SD Worx weer de te kloppen ploeg en het wedstrijdverloop was in het voordeel van het topteam. Chantal van den Broek-Blaak kon immers als enige leidster aan de ultieme finale beginnen. Bij het aanvatten van de laatste tien kilometer had de Nederlandse een voorgift van nog meer dan een minuut op het peloton. Het was een ferme inspanning, want Van den Broek-Blaak pakte uit met een solo van meer dan veertig kilometer en rondde die ook mooi af. BELGISCHE DAMES NET NAAST PODIUM Van den Broek-Blaak hield dus goed stand: ze hield aan de finish een bonus over van iets meer dan een halve minuut. Majerus sprintte nog naar plek twee, voor Wiebes. Kopecky en D'hoore maakten de top vijf compleet