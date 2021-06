Zwitsers kampioene Chabbey maakt het waar in spurt met twee, ook mountainbiketalent Jolanda Neff toont zich

Zwitsers kampioene Elise Chabbey heeft na een spurt met twee de eerste rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. Het is de eerste keer in twintig jaar dat die wedstrijd in het dameswielrennen gehouden wordt. In 2021 wordt die gereden in de vorm van een tweedaagse.

Alles speelt zich af in en rond Frauenfeld, zowel start-als aankomstplaats van de twee etappes. In de eerste rit reed er een groepje van zes rensters weg, met daarbij Elise Chabbey en ook Jolanda Neff, die we vooral kennen als groot mountainbiketalent en ook in het veldrijden soms actief is. Uit dit groepje reed Chabbey weg samen met de Britse Lizzie Deignan. Dit duo zette de achtervolgsters op meer dan twintig seconden. Het werd dus een sprintje met twee voor de dagzege. Chabbey haalde het en gooide haar wiel als eerste over de streep: een zege voor een Zwitserse in Zwitserland dus. And the winner is: Elise Chabbey @WMNcycling | @Vaudoise_de @Vaudoise_fr @supersapiensinc @supersapiensinc @VelonCC pic.twitter.com/rAJdasibwV — Tour de Suisse (@tds) June 5, 2021 Achter deze twee reed Reusser naar de derde plaats, Neff eindigde op plek vier. Chabbey is logischerwijs ook de eerste leidster in de Ronde van Zwitserland.