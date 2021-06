Julian Alaphilippe legt opvallende keuze uit: "Met Van der Poel en anderen nog renners die hier kunnen scoren"

Naast Mathieu van der Poel rijdt met Julian Alaphilippe nog een andere grote naam in de Ronde van Zwitserland zijn eerste koers sinds lang. Opvallend, want Alaphilippe nam nog nooit eerder deel in Zwitserland. In 2021 dus wel.

Hoe is dat juist gekomen? "Een samenloop van omstandigheden", zo geeft Alaphilippe aan bij Sporza. "Deze koers volgt dichter op de Tour dan de Dauphiné. Nu kan ik meteen na deze wedstrijd doortrekken naar het Franse kampioenschap en vervolgens de Tour. Dat lijkt me ideaal. Bovendien had ik nu ook wat meer tijd om te rusten na de hoogtestage."

Alaphilippe keert inderdaad terug van op hoogtestage en dus is het de vraag wat de vorm zal zijn. Zijn keuze voor Zwitserland is misschien ook de keuze van de nieuwsgierigheid. "Ik ben iemand die graag nieuwe koersen ontdekt. Ik was hier nog nooit, het is fijn om hier te starten."

Ik vind hier enkele ritten op maat

Wat is er voor de wereldkampioen mogelijk in deze rittenkoers? "Ik heb al een beetje in het roadbook gekeken en vind hier toch enkele ritten op maat. Al zijn er met Michael Matthews, Mathieu van der Poel en nog enkele anderen nog renners die hier kunnen scoren. Veel zal afhangen van de vorm van de dag."