Knappe zestiende plaats voor Tom Dumoulin bij rentree: "Ik ben blij dat ik terug ben"

Tom Dumoulin kan terugblikken op een goede tijdrit in de Ronde van Zwitserland. De Nederlander maakte na enkele maanden zijn rentree en eindigde op een knappe zestiende plaats.

Zelf was de Nederlander ook wel tevreden over zijn tijdrit. Zijn reactie staat te lezen bij Sporza. "Ik ben voluit proberen gaan. Het was nog niet op mijn beste, maar dat had ik ook niet verwacht. Ik ben blij dat ik terug ben en ik kan opnieuw genieten van het wielrennen", legde Dumoulin uit.

Dumoulin gaf ook meer uitleg over het verloop van zijn tijdrit. "In het tweede deel miste ik een beetje power. Het gevoel zat wel goed, maar op het einde kwam ik tekort. Het moet nog iets beter", aldus de Nederlandse tijdritspecialist.