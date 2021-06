Mooie woorden van Mark Cavendish voor Tim Merlier: "Hij is momenteel de beste sprinter"

Mark Cavendish moest vandaag in de Elfstedenronde tevreden zijn met de tweede plaats. De Brit eindigde in de sprint net achter Tim Merlier. Na de wedstrijd had Cavendish lovende woorden voor onze landgenoot.

Mark Cavendish was tevreden met zijn tweede plaats in de Elfstedenronde. Bijna won hij zelfs nog na een zeer sterke sprint, maar op de finishfoto was te zien dat de overwinning toch voor Tim Merlier was. Daar kon Cavendish wel mee leven.

Hij gaf na de wedstrijd een reactie bij Sporza. "Ik kwam dichter bij Merlier en ik ben blij dat er een finishfoto nodig was om te bepalen wie er had gewonnen. Tim Merlier heeft nu al zes overwinningen dit seizoen, dus hij is momenteel de beste sprinter", aldus Cavendish.