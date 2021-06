Tim Merlier haalt het in de Elfstedenronde na spannende sprint (met finishfoto) tegen Mark Cavendish

Tim Merlier is aan een uitstekend seizoen bezig en vandaag toonde hij opnieuw zijn klasse in de Elfstedenronde. Onze landgenoot haalde het in de sprint van Mark Cavendish en Sasha Weemaes.

Het werd al snel duidelijk dat de Elfstedenronde op een massasprint zou eindigen en daarin werd vooral gekeken naar toppers zoals Tim Merlier, Mark Cavendish en Pascal Ackermann. Uiteindelijk ging de zege naar Tim Merlier. Toch was er niet veel verschil met Mark Cavendish, want de Brit van Deceuninck-Quick-Step kwam nog gevaarlijk opzetten. Uiteindelijk was er een finishfoto nodig om te zien dat Merlier als eerste over de streep ging. Sasha Weemaes eindigde op een knappe derde plaats en Ackermann werd vierde.