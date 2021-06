Europees kampioen tijdrijden smeet zich helemaal en mag nu gele trui aantrekken: "Ik had altijd de controle"

Het was bij momenten angstaanjagend om te zien hoe vliegensvlug Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng als het ware door de bochten 'vloog' tijdens de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland. "Ik had altijd de controle', sust hij.

De volgende dagen in de ritten in lijn kon hij sowieso zijn trui van Europees kampioen niet aantrekken. Hij zal nu wel de gele trui dragen als eerste leider in de Ronde van Zwitserland. Reed hij de kannntjes er niet af om die trui te veroveren? "Ik heb niet het gevoel dat ik veel risico's genomen heb. Ik had altijd de controle", aldus Küng.

PLAN PERFECT UITGEVOERD

Controle behouden en toch snel genoeg gaan, dat was de juiste mix. "Ik had het parcours goed geanalyseerd. Ik wist waar ik sneller over de witte lijnen kon rijden. De koers wordt gewonnen op details in een tijdrit van tien kilometer met zoveel bochten. Ik had een plan en heb het perfect uitgevoerd."

Als Zwitser kennde Küng het parcours in Frauenfeld uitstekend, maar dan moet je het nog altijd kunnen waarmakenn. "Ik kende de wegen natuurlijk, maar als je in het verkeer de rondepunten niet langs links neemt..." In een koers is het toch altijd wat anders. "Ik had vertrouwen in mezelf, zowel fysiek als technisch. Ik deed exact wat ik wilde doen, zo kon ik de overwinning behalen."