Evenepoel koerst opnieuw en maakt programma voor juni bekend: "Beter gevoel dan in tweede week van Giro"

Remco Evenepoel was zonder twijfel de meest opvallende deelnemer aan de Elfstedenronde. Het was zijn eerste koers sinds de Giro. Evenepoel had weer een goed gevoel te pakken en amuseerde zich, dat was het voornaamste. Hij gaat de komende periode vaker koersen in België.

"Ik heb me geamuseerd. Ik vond het leuk om voor de ploeg te werken. Het is alleen jammer dat we niet gewonnen hebben. Ik heb nergens last van gehad. Elleboog pols, rug, knie, het is allemaal in orde. Geen pijntjes, alleen lege benen. Dit smaakt naar meer", reageert een tevreden Evenepoel bij HLN na de Elfstedenronde.

"Ik had een beter gevoel dan in de tweede week van de Giro. Dat is belangrijk, want het wil zeggen dat ik goed hersteld ben en dat ik weer wat frisheid heb opgedaan. Ik denk dat ik in de Giro veel heb bijgeleerd qua durven en wringen. Ik moet gewoon een bepaalde knop in mijn hoofd durven uitschakelen", beseft Evenepoel. Sinds zijn val in Lombardije denkt hij er toch iets meer aan om in te houden. "Ik werk daar aan."

TERUG NAAR KOERS VAN DE DOORBRAAK

Na de Elfstedenronde volgt er nog werk op Belgische bodem. Evenepoel gaat de Baloise Belgiuim Tour rijden en ook de BK-wegrit en BK-tijdrit. De Baloise Belgium Tour, daar behaalde hij in 2019 zijn eerste profzege. "Dat zijn mooie herinneringen. Ik vind het altijd leuk om in België te koersen: er zijn toch iets meer fans, dat maakt het extra fijn."

Het voorziene schema wordt zo wel wat omgegooid. "Normaal was het de bedoeling om nu op hoogtestage te gaan, maar het is beter om eerst mijn wedstrijdritme en explosiviteit terug te vinden. Daarvoor moet je koersen. Ik denk dat we goed bezig zijn. Een hoogtestage wordt moeilijk, maar er is nog een mogelijke piste - dat gaan we op het allerlaatste moment beslissen. Eerst wordt juni een koersmaand."