Haalt Jumbo-Visma versterking voor volgend seizoen bij Ineos Grenadiers?

De Australiër Rohan Dennis heeft nog geen contract voor volgend seizoen. Hij wordt gelinkt aan een overstap naar Jumbo-Visma.

Insiders bij Ineos Grenadiers zijn van oordeel dat Rohan Dennis geen voorstel tot contractverlenging krijgt. Hij zou in de clinch liggen met Rod Ellingworth.

Jumbo-Visma zou wel eens de nieuwe ploeg van Dennis kunnen worden. In 2011 reed hij al eens voor de opleidingsploeg van Rabobank.

“De opleidingsploeg van toen kan je totaal niet vergelijken met het huidige Jumbo-Visma”, zegt Dennis. “Net zoals de Australische pisteploeg anders werkt dan Team BikeExchange. De opleidingsploeg van Rabobank was toen heel Nederlands gericht. Ik was de enige buitenlandse renner en sprak behalve verdomme geen woord Nederlands.”

Voorlopig wil Dennis nog niets kwijt over een mogelijke transfer. “Ik las het gerucht van Jumbo-Visma ook op Twitter, maar las ook al verhalen over UAE en blijven bij Ineos Grenadiers... Volgens het reglement mag voor 1 augustus geen transfer worden geofficialiseerd, tot dan zal ik ook niks over mijn toekomst zeggen”, klonk het niet.