Porte schenkt Ineos in Dauphiné al de zege: "Voor mij voelt dit aan als de Tour winnen, in juli G wederdienst bewijzen"

Of Ineos Pogačar en Roglič kan verslaan in de Tour, moet nog blijken. In de Dauphiné zorgde Porte er alvast voor dat het Britse topteam aan het langste eind trok. De Australiër heeft eindelijk de zege beet waar hij zo lang van droomde. In de Tour gaat hij werken voor Thomas.

Waar plaatst de eindwinnaar van de Dauphiné deze triomf in zijn lijstje met overwinningen? "Parijs-Nice betekende altijd veel voor mij, want die omgeving is mijn tweede thuis en het is één van de zwaarste koersen. Ik was al zoveel keren dicht bij de overwinning in de Dauphiné. Ik ben hier een paar keer tweede geëindigd, maar het is een droom die uitkomt om het eindelijk te kunnen afmaken, zeker met de ploeg die we hier hebben."

Zoals dat vaak gaat met overwinningen, was het ook voor Porte wel een uitdaging om deze binnenn te halen. "Ik ben dolblij dat ik eindelijk deze koers zou winnen. Het was niet rechttoe rechtaan. Ik moest nog van fiets wisselen. Voor mij voelt dit aan als de Tour winnen."

Ik hoef in de Tour die druk niet

"G zei dat hij in deze koers voluit voor mij ging werken", verwijst Porte naar ploegmaat Thomas. "Hopelijk kan ik in juli hem een wederdienst bewijzen en hem helpen de Tour te winnen." Zelf is hij daar geen kopman? "Ik maak me geen illusies. Gezien de manier waarop Tao Geoghegan Hart en G voor mij hebben gereden, zou ik ze graag iets teruggeven. Ik hoef die druk van de klassementsmannen niet. Ik weet niet hoe ze het doen."