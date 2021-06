Van der Poel wint de tweede rit in de Ronde van Zwitserland

De tweede rit in de Ronde van Zwitserland werd gereden van Neuhausen richting Lachen, over een afstand van 178 kilometer.

Na een eerder rustige aanloop stonden de beklimmingen van de Ghöch (8,3 km tegen gemiddeld 4,7%) en Oberricken (7,8 kilometer tegen gemiddeld 5,1%) op de agenda.

De finale in Lachen bracht een stevig stuk van 2,4 kilometer tegen 8,3%, met de finish op 2 kilometer van het einde.

De vlucht van de dag telde vier renners: Bohli, Zukowsky, Dal-Cin en Imhof. Ze kregen tot maximaal 6 minuten voorsprong van het peloton.

Bij de beklimming van de Oberricken ging Bohli er alleen vandoor, het peloton volgde ondertussen onder impuls van Deceuninck-QuickStep en Alpecin-Fenix op nog slechts 2 minuten.

In de afdaling wist Imhof leider Bohli weer bij te benen. Hun twee Canadese medevluchters werden ingelopen door het peloton.

Op 16 kilometer van het einde naderde het peloton tot op een minuut van de twee vluchters. Imhof viel in zijn eentje aan, maar leek voor een onmogelijke opdracht te kiezen. Even later werd ook hij opgeslorpt.

Met een elitegroepje onder leiding van Alaphilippe ging het richting finish. Van der Poel maakte het af in de sprint, voor Schachmann en Mäder.