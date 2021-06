Zdenek Stybar komt met goed nieuws na valpartij in Dwars door het Hageland

Afgelopen zaterdag ging Zdenek Stybar zwaar onderuit in Dwars door het Hageland, maar nu is er toch goed nieuws.

Deceuninck-Quick.Step liet weten dat Zdenek Stybar woensdag aan de start komt van de Baloise Belgium Tour.

Opvallend, want de Tsjech liep zaterdag tijdens Dwars door het Hageland een breuk in de ringvinger van zijn rechterhand en een barstje in de rechterelleboog op.

Deceuninck-Quick.Step verschijnt sterk aan start van de Baloise Belgium Tour. Ook Remco Evenepoel, Sam Bennett en Yves Lampaert rijden mee.