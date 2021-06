Lotto, Intermarché en Jumbo-Visma rond met selectie Belgium Tour: Gilbert, Ewan en Groenewegen aan de start

Woensdag gaat de Baloise Belgium Tour van start. Met onder andere Philippe Gilbert en Caleb Ewan. Met Dylan Groenewegen en David Dekker. Schoon volk dus. Intermarché-Wanty-Gobert brengt dan weer een memorabele ritwinnaar uit de Giro aan de start.

De Belgische ploegen Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux en het Nederlandse Jumbo-Visma hebben hun selecties aangekondigd voor de Baloise Belgium Tour. Bij het bekijken hiervan valt op dat enkele mooie namen afzakken naar de rittenkoers door ons land.

Bij Lotto is er onder meer de aanwezigheid van Philippe Gilbert. Met Caleb Ewan maakt de ploeg ook een erg goede kans in de sprint. Ewan won onlangs nog twee etappes in de Giro. Jumbo-Visma heeft twee troeven om hem te proberen te bekampen in de spurt: Dylan Groenewegen en David Dekker.

Ook bij Intermarché-Wanty-Gobert hebben ze dus een ritwinnaar uit de Giro met Taco van der Hoorn. Daarnaast komt onder andere Danny van Poppel, de nummer twee uit de Elfstedenronde, aan de start, net als Belgen Aimé De Gendt en Loïc Vliegen.