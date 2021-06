Nederland maakt mountainbikeselectie bekend voor Olympische Spelen en rekent op Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel zal voor Nederland te zien zijn op de Olympische Spelen in het mountainbike. De Nederlandse alleskunner is namelijk, samen met Milan Vader, geselecteerd.

Mathieu van der Poel heeft een belangrijk doel dit seizoen. De Nederlandse aast namelijk op de gouden medaille op de Olympische Spelen in het mountainbike. Hij krijgt nu ook de kans, want hij is geselecteerd om voor Nederland uit te komen in de discipline.

Hij zal voor Nederland samen met Milan Vader aan de wedstrijd deelnemen. Bij de vrouwen heeft Nederland gekozen voor het duo Anne Tauber en Anne Terpstra. Het land krijgt dus zowel bij de vrouwen als bij de mannen twee startplaatsen.