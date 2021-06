Laurens De Plus beleefde nog niet veel plezier bij Ineos: "Mikken op het najaar"

Laurens De Plus heeft het dit seizoen nog niet gemakkelijk gehad. Hij mikt volledig op het najaar bij Ineos Grenadiers.

2020 was een rampjaar voor De Plus. Slechts vier koersdagen had hij door blessureleed op de teller. Dat voelde hij ook dit jaar al.

Na de Ronde van het Baskenland kreeg De Plus een tik te verwerken. “Toen ik thuiskwam van het Baskenland was ik ontzettend moe. Zelfs vanuit de zetel naar tv kijken lukte amper. Ik heb mij laten onderzoeken door de dokter en toen bleek dat ik overtraind was”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De Plus verbleef tijdens de Ardennenklassiekers een week in het hotel van de ploeg om toch maar het contact met de ploegmaten te hebben.

Ondertussen lijkt het ergste achter de rug. “Intussen is het vermoeide gevoel helemaal verdwenen en ben ik opnieuw goed aan het opbouwen. De Tour rijden zal niet meer lukken, maar in het najaar zal ik nog een mooi programma kunnen afwerken.”