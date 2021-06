Duitse klassementsrenner dan toch te zien in de Tour de France na valpartij in Ronde van Italië

Goed nieuws voor de fans van Emanuel Buchmann. De Duitse klassementsrenner zal namelijk te zien zijn in de Tour de France. Normaal was de Giro zijn hoofddoel dit seizoen, maar door een valpartij waren zijn kansen verdwenen.

Emanuel Buchmann zal dan toch in de Tour de France te zien zijn dit seizoen. Het plan voor dit seizoen was dat Buchmann alles op de Giro ging zetten, maar door een valpartij kon hij in Italië niet meedoen voor de prijzen.

Zijn ploeg, BORA-Hansgrohe, laat nu weten dat Buchmann zijn comeback zal maken in de Tour de France. Hij zal er echter niet als de absolute kopman van de ploeg starten. In 2019 eindigde Buchmann nog op de vierde plaats in het algemeen klassement van de Tour.