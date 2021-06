Houdt Mathieu van der Poel stand in zware bergetappe Ronde van Zwitserland? Vier beklimmingen, waaronder een slotklim, op het programma

De renners rijden vandaag in de Ronde van Zwitserland van Gstaad naar Leukerbad. Het is een etappe van zo'n 175 kilometer en onderweg krijgen de renners twee beklimmingen van eerste categorie, een beklimming van derde categorie en een slotklim te verwerken.

De slotklim is een beklimming van 4 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7 procent. Mathieu van der Poel is nog steeds de leider, maar houdt hij stand in deze zware bergetappe? Een antwoord krijgen we binnen enkele uren.

An exciting stage awaits at the #TourdeSuisse, where the riders will tackle three classified climbs.



The last of these, Leukerbad, averages 7% over 4.1 kilometers and should be the place where the main GC action will happen. pic.twitter.com/wnZDTLM3yb