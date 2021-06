'Match Made in Heaven': Baloise Belgium Tour krijgt speciaal plekje in de carrière van Remco Evenepoel

'De Baloise Belgium Tour, daar is het allemaal begonnen.' Wanneer het over de carrière van Evenepoel gaat, zal dat alvast gezegd worden. Wat Evenepoel nog allemaal gaat bereiken, is onmogelijk te voorspellen. Wel zeker is dat hij voor altijd een zekere band zal hebben met dat rondje uit België.

Na meteen de overstap te maken van de junioren naar de profs, vroegen velen zich af: zou het hem tussen de grote jongens wel lukken? Het antwoord volgde in juni 2019. In de Hammer Series had hij al indruk gemaakt bij Deceuninck-Quick.Step, maar zijn eerste individuele succes kwam er in de Baloise Belgium Tour. Ook Evenepoel 2.0 - die na zijn val in Lombardije - behaalde nu zijn eerste succes in diezelfde rittenkoers.

We kaarten de prestaties van Evenepoel tot dusver in de wedstrijd die voor hem een belangrijke symbolische waarde krijgt nog eens aan. Evenepoel maakte er zijn debuut op 12 juni 2019, in een vlakke rit naar Sint-Niklaas. Evenepoel blijft netjes in het peloton. De volgende dag stond de etappe van Knokke-Heist naar Zottegem op het programma.

VROEG INTENTIES GETOOND OP WEG NAAR ZOTTEGEM

Evenepoel had al eens de intentie getoond om vroeg aan te gaan bij het aanvatten van de plaatselijke ronden. Het groepje waar hij toen mee wegreed, vertrok niet definitief, maar op de kasseien van de Lippenhovestraat scheurde wel een man of 35 zich af. Daar was Evenepoel uiteraard ook bij. Na zijn demarrage op 12 kilometer van de meet kon enkel Campenaerts volgen.

© photonews

Evenepoel reed zo hard dat Campenaerts - met de blik naar beneden - over de limiet te gaan om te kunnnen volgen. Zodanig in het rood ging Campenaerts dat hij in een bocht onderuit ging. Evenepoel was solo op weg naar zijn eerste profzege en ging meteen ook aan de leiding, met bijna een minuut voorsprong op de concurrentie.

EERSTE EINDZEGE IN BERINGEN

Een dag later was er een tijdrit in Grimbergen van negen kilometer. Evenepoel rijdt een tandje te groot, maar finisht dan nog vierde. In het klassement ziet alles er nog uitstekend uit. In en rond Seraing toont Evenepoel dat hij ook met een klassement indachtig kan koersen. Evenepoel slaat de aanvallen van Campenaerts af, die laatste moet vrede nemen met de ritzege. Na de slotrit naar Beringen is Evenepoel eindwinnaar.

© photonews

Bij de volgende editie twee jaar later keert Remco Evenepoel terug naar de Baloise Belgium Tour. Na zijn opgave in de Giro zijn er toch nog wel wat vraagtekens, maar die worden vakkundig van tafel geveegd. Campenaerts valt deze keer niet, maar wordt ditmaal door Evenepoel tot krampen gedwongen. Kilometers aan een stuk sleurt Evenepoel op kop in de kopgroep.

IN ZIJN EENTJE PELOTON OP AFSTAND GEZET

In zijn eentje rijdt hij het peloton op een halve minuut. Aan de finish in Maarkedal moet hij de ritzege aan Robbe Ghys laten. Door bonificatieseconden onderweg - niemand moest er ook maar aan denken om hem op dat moment voorbij te steken - is Evenepoel wel leider. Wellicht volgt een tweede eindzege in de Baloise Belgium Tour, een wedstrijd die zo voor hem toch veel gaat betekenen.