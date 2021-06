Mathieu van der Poel trekt als fiere leider de bergen in

Mathieu van der Poel is ook na vier etappes de leider in de Ronde van Zwitserland. De bergen wachten nu, met de etappe naar Leukerdal. Wellicht is Van der Poel in deze rit voor het laatst te zien in de gele leiderstrui. Al weet je het met hem nooit.

Van der Poel had vooraf aangegeven dat de eerste drie ritten in lijn in Zwitserland hem wel lagen. Van die drie had hij de eerste twee op impressionante wijze naar zijn hand gezet. Een derde opeenvolgende ritzege kwam er niet. Niet erg natuurlijk, want de Ronde van Zwitserland van Van der Poel is al lang geslaagd met die twee ritzeges en een paar dagen in het geel.

VEILIG OVER DE FINISH

Drie renners bleven voorop in Gstaad, met nog één achtervolger kort achter hen. Het peloton kwam binnen op meer dan vijf minuten. Daar maakte ook Mathieu van der Poel deel van uit. Zich mengen in de spurt om een ereplaats deed hij niet. Dan beter gewoon veilig binnenkomen. Achteraan het peloton reed Van der Poel als 74ste over de streep.

Uitgezonderd ritwinnaar Bissegger die nipt de top tien in komt verandert er niets bovenaan het klassement. Van der Poel vat de vijfde rit in Zwitserland aan als leider, met één seconde voor op Alaphilippe en vier op Küng. Die etappe bevat vier beklimmingen, inclusief de slotklim naar Leukerbad. Van der Poel beweerde al niet voor een klassement te gaan. Al weet je nooit, moest hij er na de eerste paar beklimmingen toch nog aanhangen.