Pistier (Sp. Vlaanderen) Baloise met zege in Baloise Tour naar Spelen: "Moeilijk moment toen Remco volle bak ging op laatste klim"

Groot feest bij wielersponsor Baloise. Op dag 1 van de eigen ronde won niet Remco Evenepoel, maar met Robbe Ghys wel een renner van Sport Vlaanderen-Baloise. Het was bij momenten op de tanden bijten om Evenepoel te volgen. Dat lukte wel en aan de finish was Ghys veruit de sterkste.

Robbe Ghys gaf in het flashinterview aan dat hij diep was moeten gaan voor de overwinning. "Het was heel zwaar. Op het moment dat Remco vooraan kwam, had ik één taak: zijn wiel volgen, zodat ik er misschien bij kon blijven en de sprint kon rijden."

Samen met Gianni Marchand, die andere vroege vluchter, pikte Ghys zijn wagonnetje aan. Diep in de finale was er nog één ogenblik waarop het fout kon lopen. "Ik ging voluit Het was een moeilijk moment toen Remco volle bak ging aan de rechterkant op de laatste helling. Ik kon toch zijn wiel houden en ik had vertrouwen in mijn sprint. Dat was het plan."

Perfect uitgevoerd, zeggen ze dan. Op het einde kwam ook de explosiviteit van Ghys naar voren. Die heeft hij natuurlijk, want hij staat vooral bekend als baanwielrenner en gaat straks voor ons land naar de Spelen. In aanloop naar die spelen pakte hij zijn grootste overwinning op de weg.