Pogacar na fantastische solo: "In je eentje is het veel makkelijker"

Tadej Pogacar zette een knappe prestatie neer in de tweede rit van de Ronde van Slovenië.

Zijn voorsprong in het klassement bedraagt nu al anderhalve minuut. “Ik had niet gedacht dat ik zo veel tijd zou pakken”, zei hij na afloop.

Pogacar ging 20 kilometer solo door. “Ik voelde me vandaag supergoed en besloot volle bak door te trekken op de klim. Ik nam vervolgens wat minder risico in de afdaling, om in de finale weer vol door te trekken.”

Uiteindelijk bleek zijn keuze de goede. “Ik wist dat ik voorzichtig moest zijn in de finale, aangezien het een verraderlijke afdaling was. Het is in je eentje alleen veel makkelijker om de ideale lijnen te zoeken en risico’s te nemen. Het is goed dat ik alleen voorop reed.”