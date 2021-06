Sep Vanmarcke zal niet te zien zijn in de Tour de France: "Ik ben helemaal uit vorm"

Geen Sep Vanmarcke in de Tour de France dit seizoen. Onze landgenoot is naar eigen zeggen helemaal uit vorm en hij vindt dat hij dan ook niets kan gaan zoeken in de Franse rittenkoers.

Sep Vanmarcke eindigde dit seizoen onder meer derde in de Omloop Het Nieuwsblad en vijfde in de Ronde van Vlaanderen, maar door een ziekte die hij in het voorjaar heeft opgelopen, is de renner nu op zoek naar zijn beste vorm. Onze landgenoot heeft dan ook beslist om niet deel te nemen aan de Tour de France. Vanmarcke gaf een interview bij Het Nieuwsblad. "Ik was zeker van mijn plaats in de Tour, maar ik heb daar op dit moment niks te zoeken. Ik ben helemaal uit vorm, dus het heeft geen zin", aldus Vanmarcke.